YouTube вынес предупреждение RT из-за трансляции речи Трампа

https://static.news.ru/photo/7a0125f8-7b8a-11eb-acf4-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Hardt, via www.imago-images.de/Global Look Press

Администрация видеохостинга YouTube сделала предупреждение телеканалу RT. Причиной стала трансляция выступления бывшего президента США Дональда Трампа на конференции консерваторов в Орландо.

Модераторы сервиса указали, что «в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо предоставить больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech».

В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует, — говорится в сообщении RT в Telegram.

В RT заявили, что этот жест является очередным проявлением цензуры со стороны администрации видеохостинга. Ранее Reuters, The Independent и ABC также вели эту трансляцию, но вопросы у YouTube возникли только к аккаунтам российских СМИ.

Как сообщал NEWS.ru, 86-летний журналист Владимир Познер заявил, что из-за доступа людей к Интернету в мире становится меньше свободы слова. Он пояснил, что любой человек в Сети имеет право высказать свою точку зрения, но такая возможность даёт и негативный эффект, человека могут атаковать с гневными комментариями, чем отобьют у него желание высказываться дальше. Журналист считает, что в Интернете сформировался инструмент подавления, который используется против людей.