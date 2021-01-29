YouTube обвинили в попытках замолчать правду о владельце «дворца Путина»

https://static.news.ru/photo/00b5b614-6307-11eb-b7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Видеоролик, в котором бизнесмен Аркадий Ротенберг называет себя владельцем «дворца Путина» под Геленджиком, не попал в тренды российского YouTube. Это свидетельствует о предвзятости и о цензуре со стороны видеохостинга, считает директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Такие действия она расценила как попытку вмешательства во внутренние дела государства.

Ролик [агентства] Mash получил уже более двух миллионов просмотров за сутки, что, конечно, говорит о том, что это видео должно попасть в тренды российского YouTube, но, тем не менее, этого не происходит. И это ещё одно подтверждение <...> двойных стандартов со стороны соцсети, или компании Google, которые ставят в тренды именно тот контент, в котором они лично заинтересованы, — цитирует Мизулину URA.RU.

Она предположила, что это — признак манипуляции общественным мнением.

По её словам, отсутствие в трендах является не первой подобной реакцией соцсети на российский контент. Ранее YouTube неоднократно занижал количество просмотров видеороликов, объясняя это некой модерацией контента и борьбой с накрутками, подчеркнула Мизулина.

Российский Геленджик оказался в центре внимания международной общественности после публикации фильма-расследования оппозиционера Алексея Навального, где утверждается, что роскошный особняк на мысе Идокопас опосредованно принадлежит президенту Владимиру Путину, будучи формально записанным на других людей, и что здание было построено за счёт денежных вливаний от структур, принадлежащих крупным бизнесменам.

Впервые о строительстве поместья на черноморском побережье стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена Сергея Колесникова. Тогда было заявлено, что номинально им владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем здания стал бизнесмен Александр Пономаренко. Тот, впрочем, заявил, что уже пять лет не имеет отношения к этому проекту.

Как заявил сам президент России, ничего из показанного в фильме-расследовании ему не принадлежит. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал публикацию чушью. По его словам, здание является собственностью некоего предпринимателя либо группы бизнесменов, однако счёл некорректным называть их имена.

После появления видео изнутри здания в эфире государственных и провластных СМИ, продемонстрировавших главный объект в состоянии глобального ремонта, или, как было заявлено, на нулевом этапе строительства, бенефициаром назвал себя Ротенберг, которого называют бизнесменом из ближнего окружения российского лидера. Также было объявлено, что это фешенебельный апарт-отель на 16 номеров. При этом наличие бесполётной зоны в том районе объяснили наличием заставы погрануправления ФСБ у подножия мыса и возросшей разведывательной активностью со стороны НАТО.

Между тем в СМИ появились утверждения, что видеорасследование Навального было снято немецкой продакшен-студией по заказу из США. Именно эта фирма и создавала компьютерную модель интерьеров «дворца Путина», показанную в фильме, сообщал NEWS.ru.