Ynet: российский бизнесмен Прохоров получил гражданство Израиля

Российский бизнесмен, учредитель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров получил гражданство Израиля, сообщил израильский новостной портал Ynet. Информация о том, что бизнесмен собирается пройти процедуру репатриации, появлялась и ранее, однако в фонде её постоянно опровергали.

Как сообщает издание, Прохоров прилетел в Израиль из Швейцарии на частном самолёте несколько дней назад. Он прибыл в страну по туристической визе, а затем прошёл все необходимые процедуры для получения гражданства: подтверждение права на получение «полосы» и проверку на отсутствие судимостей.

Forbes оценивает состояние Прохорова в $11,4 млрд, в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2021 год он находится на 14-м месте.

25 марта израильское издание «Детали» сообщило, что Прохоров прибыл в Израиль и пытается пройти процедуру репатриации. Позже в ОНЭКСИМ это сообщение опровергли и объяснили поездку бизнесмена в Израиль необходимостью лечения.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович занимается подбором жилья в Дубае. Позднее информацию опроверг представитель бизнесмена. Поводом послужил материал агентства Bloomberg о том, что предприниматель заинтересовался жильём на искусственном острове Палм-Джумейра у берегов Дубая, напоминающем по форме пальмовое дерево.