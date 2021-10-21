«Явное фиаско»: Пушков оценил демарш делегатов Балтии и Польши

Российский сенатор Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал отказ делегатов из стран Балтии и Польши слушать выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Афинах. По его мнению, демарш не удался.

Он отметил, что поступок делегатов «выглядел бледно», поскольку большинство участников заседания всё-таки остались в зале.

В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско, — написал политик.

Ранее сама Матвиенко рассказала, что даже не заметила, как делегаты стран Балтии и Польши покинули конференц-зал. Она заявила, что не знает причин их поступка, и предположила, что «руки надо было кому-то помыть». Если же это было сделано демонстративно, то речь идёт об отсутствии дипломатической и политической культуры.

Спикер Совфеда добавила, что видела реакцию коллег на её выступление. По его окончании они аплодировали.