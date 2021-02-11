Явлинский заявил, что Навальный руководит протестами из тюрьмы

Григорий Явлинский написал ещё одну статью в ответ на критику за предыдущую. В ней основатель партии «Яблоко» предупреждает, что ходить на протесты, организованные сторонниками Навального, опасно для жизни.
Статья называется «Вот так просто попасть в палачи: промолчи!», она
Политик уверен, что сторонники Навального устраивают акции не ради свободы, не для освобождения политзаключённых, а чтобы конкретно привлечь внимание к Навальному.
Он руководит протестами из тюрьмы, которая используется для того, чтобы вызвать поддержку и попытаться заткнуть рот всем критикам, оппонирующим власти, — пишет Явлинский.
Политик советует не следовать стратегии Навального. Власти нужно предъявлять претензии не на митингах, а в другой плоскости: программного, творческого, интеллектуального развития страны.
Люди будут выходить, их будут избивать и сажать, ломать их судьбы. Это подлая и бессмысленная тактика, которая ведёт, помимо всего прочего, к глубочайшему разочарованию, — заключает основатель «Яблока».
Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральное бюро партии «Яблоко» выступило с поддержкой статьи основателя организации Григория Явлинского, в которой содержится критика арестованного политика Алексея Навального. На рассмотрение бюро материал вынесли председатель партии Николай Рыбаков и три его заместителя.