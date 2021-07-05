Явлинский объяснил свой отказ участвовать в выборах в Госдуму

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что решил не баллотироваться в депутаты Государственной думы, чтобы дать эту возможность молодым политикам. Он подчеркнул, что это решение было его собственной идеей, передаёт РИА Новости.

Я убеждён, что пришло время открыть возможности для молодого поколения, чтобы вместе заниматься одним делом, — заявил он на предвыборном съезде «Яблока».

По словам Явлинского, изменилось время, изменились и подходы, поэтому партия должна сделать ставку на молодых политиков.

Он также отметил, что в списках нашлось место и опытным кандидатам, в том числе Льву Шлосбергу и Борису Вишневскому. Кроме того, он сам намерен принять активное участие в избирательной кампании.

На съезде Явлинский объявил, что федеральная часть списка партии будет состоять из одного человека — председателя партии Николая Рыбакова. Остальной список будет строится на равноценной и равноправной основе между всеми регионами.

Ранее сообщалось, что вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву не позволил пойти на грядущие парламентские выборы его отец и лидер партии Владимир Жириновский на фоне конфликта с сыном из-за кадровых назначений.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.