Явка россиян на голосование по поправкам составила 40 млн человек

https://static.news.ru/photo/68dc0f38-ba72-11ea-a2ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия оценила явку россиян на голосование по поправкам в Конституцию позитивно. Она составила 37% при том, что в онлайн-голосовании — 85%.

Участие в плебисците приняли 40 млн человек. Эту практику голосования в течение нескольких дней в дальнейшем думают применять и на выборах. Валентина Матвиенко, глава Совфеда, отметила, что идея провести голосование за несколько дней и с применением разных форм оправдала себя на 100%, сообщает Пятый канал.

Оценил важность не только текущего голосования, но и предварительного обсуждения поправок глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Глубоко личными мотивами был обусловлен поход на участок для семьи Владимира Меньшова и Веры Алентовой.

Помимо россиян продолжающимся голосованием интересуются и иностранцы. Так, сайт ЦИК за два часа посетили более 500 тыс. гостей из Британии и 3,5 млн — из Сингапура.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию в Москве Илья Массух рассказал о ходе плебисцита. По его словам, в электронном голосовании приняли участие больше миллиона человек.