Явка на выборах в России превысила 31%

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Явка на выборах в Государственную думу Российской Федерации превысила 31%. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Явка на выборах в России на 20:00 по Москве составила 31,51%, — заявили в ЦИК РФ.

В Центризбиркоме также уточнили, что данные цифры приводятся без учёта дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выборы в Госдуму РФ проходят в 2021 году с 17 по 19 сентября. Трёхдневное голосование связано с пандемией коронавируса.

Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму на данный момент. Об этом сообщил представитель делегации независимых иностранных наблюдателей депутат Национального собрания Франции Жан-Клод Эдмон Буше.

Также известно, что общая явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в семи регионах составила порядка 73–80%.