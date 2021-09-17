Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

Читайте нас в Google Новости

Промежуточная явка на выборах в Госдуму по России составила 25,64%. Такие данные приводит Центризбирком на 15:00 по московскому времени в субботу. Её слова приводит ТАСС.

Явка в среднем по России на 15:00 — 25,64%, — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Она назвала регионы с самыми активными избирателями. Это Кемерово (46,86%), Тува (56,14%), Карачаево-Черкесия (52,85%). Минимальная явка на данный момент в Петербурге (14,84%), Хакасии (14,53%) и Калининградской области (14,48%).

По итогам первого дня выборов, 17 сентября, явка по России составила 16,85% от зарегистрированного числа избирателей. Эти данные не учитывают число людей, проголосовавших дистанционно.

Ранее сообщалось, что решившие участвовать в голосовании онлайн москвичи попали в электронную очередь. Среднее ожидание в ней занимает порядка 10–15 минут. При этом начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко заверил: система работает штатно.