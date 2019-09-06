https://static.news.ru/photo/298e158e-d21e-11e9-adae-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Явка на выборах президента Абхазии на 12:00 мск составила 19%. Активнее всего голосуют жители Гальского района (35,81%), наименьшая явка фиксируется в Сухуме (15,77%).

Проголосовало 23 830 человек, или 19%, — цитирует ТАСС пресс-секретаря ЦИК.

В первом туре голосования, который прошёл 25 августа, явка на это же время составляла 19,27%. Во второй тур выборов вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния. Чтобы выборы были признаны состоявшимися, явка должна составить не менее 25%.

Как писал News.ru, явка на выборах во многих сёлах Республики Алтай может оказаться низкой из-за небывалого урожая шишек в этом году. Их заготовкой в эти дни занимаются большинство местных жителей. Вдоль Чуйского тракта в настоящее время стоит много грузовиков с объявлениями о покупке шишек. Стоимость мешка орехов составляет 1,8 тыс. рублей. За день семья может насобирать 20–30 мешков и заработать неплохие деньги.