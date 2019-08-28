https://static.news.ru/photo/17ad2ab4-c9c0-11e9-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четвёртое тестирование системы электронного голосования завершилось в Москве, явка составила 45%.

В 20:00 тест завершился, явка на тестовое электронное голосование составила 45%, — цитирует ТАСС заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Артёма Костырко.

Ранее News.ru писал, что выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, во время которых впервые в РФ проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Ключи шифрования для онлайн-голосования поделят на семь частей, чтобы исключить возможность фальсификации, заявил глава электронного штаба Илья Массух.