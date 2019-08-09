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Муниципальный депутат Илья Яшин, который отбывает административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий, предложил главе Центризбиркома Элле Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму. Таким образом, по его словам, он подсказал ей выход из политического кризиса в столице.

В своём обращении Яшин призвал главу ЦИКа использовать «свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан».

Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор, — написал политик в письме, фотографию которого он опубликовал в Twitter .

Под впечатлением от субботнего митинга написал из камеры спецприёмника письмо Элле Памфиловой. Печально видеть, как она стала соучастником бандитов в масках. Предлагаю ей выход: https://t.co/DcWhqsTSTf pic.twitter.com/A78E2oXSRt — Илья Яшин (@IlyaYashin) 12 августа 2019 г.

В свою очередь, Памфилова заявила, что для переноса выборов должны быть веские основания, которых, по её мнению, пока нет. Она подчеркнула, что «перенести выборы просто так невозможно».

Если у нас наберутся факты, серьёзные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно, — цитирует главу Центризбиркома Business FM .

Илья Яшин, как писал News.ru, входит в число претендентов на депутатские места в Мосгордуме, которые не были зарегистрированы кандидатами. 30 июля ему отказал в регистрации Мосгоризбирком, а 9 августа жалобу не удовлетворил Центризбирком.