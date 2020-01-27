https://static.news.ru/photo/0253c4dc-4104-11ea-82a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали японского подданного, который пытался получить секретные материалы о военном потенциале России.

Задержанным оказался сотрудник СМИ, который находился на территории РФ по журналистской визе.

25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии, — сообщили в российском МИДе.

По данным ведомства, японцу было объявлено официальное предостережение. Он вылетел на родину уже на следующий день.

В связи с инцидентом в МИД вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Ему вручили ноту протеста, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что дипломаты российской стороны, которых обвинили в шпионаже в Болгарии, улетели из страны. Им предоставили на это 48 часов. МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата РФ, а члена технического персонала назвали неприемлемым лицом. Доказательств их незаконной деятельности на территории страны предоставлено не было. В России возмутились недружественной акцией и пообещали принять ответные меры.