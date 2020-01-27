Сотрудники российских правоохранительных органов задержали японского подданного, который пытался получить секретные материалы о военном потенциале России.
Задержанным оказался сотрудник СМИ, который находился на территории РФ по журналистской визе.
25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии, — сообщили в российском МИДе.
По данным ведомства, японцу было объявлено официальное предостережение. Он вылетел на родину уже на следующий день.
В связи с инцидентом в МИД вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Ему вручили ноту протеста,
Ранее NEWS.ru писал, что дипломаты российской стороны, которых обвинили в шпионаже в Болгарии, улетели из страны. Им предоставили на это 48 часов. МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата РФ, а члена технического персонала назвали неприемлемым лицом. Доказательств их незаконной деятельности на территории страны предоставлено не было. В России возмутились недружественной акцией и пообещали принять ответные меры.
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