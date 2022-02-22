Япония заявила о введении санкций против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о введении санкций против России после признания ДНР и ЛНР. Они предусматривают запрет на экспорт и импорт из донбасских республик, а также заморозку активов официальных лиц, сообщает агентство Kyodo.

Санкциями предусмотре н запрет на выдачу виз жителям ЛНР и ДНР. Власти Японии намерены ввести санкции против России, если ситуация на юго-востоке Украины будет усугубляться.

Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых республик, а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них, — сказала Кисида.

Санкции против России включают суверенный долг и запрет выпуска связанных с ним новых облигаций в Японии. Сейчас Токио прорабатывает детальное содержание пакета рестрикций. Японский премьер призвал Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что США при необходимости готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ. Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов.