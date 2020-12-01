Япония выразила протест из-за российских зенитчиков на Курилах

https://static.news.ru/photo/2cfab6d8-3478-11eb-ba47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Японии выразило протест в связи с размещением российскими военными расчётов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 на островах Курильской гряды.

В Министерстве иностранных дел страны называют Курилы «северными территориями», где постоянно следят за действиями РФ. Появление ЗРС на островах сочли недружественным шагом Кремля.

Подобные действия имеют отношение к укреплению российского военного потенциала и не совместимы с позицией нашей страны по этим островам, — цитирует ТАСС заявление японского внешнеполитического ведомства.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като в свою очередь заявил, что японские власти намерены и впредь пристально наблюдать за действиями российских военных на «северных территориях», а также давать оценку влияния этих процессов на обеспечение безопасности в регионе.

ЗРС С-300В4 — современная высокомобильная система ПВО. Её основная задача — прикрытие важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

1 декабря пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что расчёты ЗРС С-300В4 заступили на боевое дежурство на Курилах, писал NEWS.ru.