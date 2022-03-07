Токио выразило Москве протест из-за внесения в список недружественных стран

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о выражении протеста в адрес России в связи с внесением страны в список недружественных стран и территорий. Об этом Мацуно сообщил на пресс-конференции в Токио, пишет ТАСС.

Внесение Россией в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест, — сказал Мацуно.

Правительство России накануне утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, её компаний и граждан недружественные действия. В этот список была включена и Япония.

Ранее Япония ввела новые дополнительные санкции против России, также введены санкции против Белоруссии. В новый санкционный список попали Алишер Усманов, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак и Сергей Кириенко.