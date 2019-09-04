https://static.news.ru/photo/e2a2db60-cfba-11e9-95c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии собирается упростить выдачу виз для студентов из России, которые хотят обучаться в Японии.

Чтобы как можно больше российских студентов приезжало в Японию, мы сделаем процесс получения визы более простым, — сказал Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

V Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября 2019 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о первой туристической поездке на южные Курилы в октябре 2019 года.