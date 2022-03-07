Япония назвала южные Курилы своими «исконными территориями»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов парламента назвал южную часть Курильских островов «исконными территориями» страны. Кисида подчеркнул, что на данную местность распространяется японский суверенитет, пишет ТАСС.

Подход Японии заключается в том, что мы считаем (южные Курильские острова) нашими исконными территориями, а также территориями, на которые распространяется суверенитет нашей страны, — заявил Кисида.

Напомним, что мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не заключён из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона заявляет о принадлежности ей Итурупа, Шикотана, Кунашира и группы островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Ранее заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда заявил, что подписание мирного договора Японии с Россией возможно только после решения территориального вопроса. Япония настаивает на передаче ей южных Курильских островов.