Япония намерена возобновить дипломатические контакты с Россией

В правительстве Японии начались приготовления к возобновлению рабочих контактов с Россией на уровне замминистров иностранных дел, которые были прерваны в связи с пандемией коронавируса. Контакты предполагается начать в формате видеосвязи в средине июня. В консультациях могут принять участие замглавы МИД РФ Сергей Моргулов и его японский коллега Такэо Мори.
Как
Как писал NEWS.ru, японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», которыми в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения, внесённые в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».
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