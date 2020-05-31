Япония намерена возобновить дипломатические контакты с Россией

https://static.news.ru/photo/ef9085de-a318-11ea-9791-fa163e074e61_660.jpg Такэо Мори Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве Японии начались приготовления к возобновлению рабочих контактов с Россией на уровне замминистров иностранных дел, которые были прерваны в связи с пандемией коронавируса. Контакты предполагается начать в формате видеосвязи в средине июня. В консультациях могут принять участие замглавы МИД РФ Сергей Моргулов и его японский коллега Такэо Мори.

Как сообщает агентство Kyodo, японская сторона в ходе консультаций хотела бы вернуться к обсуждению реализации различных проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Кроме того, может быть затронут вопрос о возможном визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию. На этой неделе он уже провёл телефонные переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги, они обсудили дальнейшее взаимодействие, в том числе в борьбе с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru, японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», которыми в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения, внесённые в «Синюю книгу по дипломатии», сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».