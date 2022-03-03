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Японист Нелидов предсказал коллапс в отношениях Токио и Москвы

11:26, 02 марта 2022
Японист Нелидов предсказал коллапс в отношениях Токио и Москвы Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press
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В обозримом будущем не стоит и думать о переговорах России и Японии по вопросам мирного договора или территориального размежевания, заявил доцент МГИМО МИД России Владимир Нелидов. Он также напомнил, что новый премьер-министр Японии Фумио Кисида с момента вступления в должность делал акцент на тесном сотрудничестве с США, пишет Lenta.ru.

Коллапс отношений с Западом, по всей видимости, охватит и отношения с Японией. Ни о каких переговорах о заключении мирного договора или территориальном размежевании в обозримой перспективе речи идти не может, — подчеркнул Нелидов.

Он предсказал, что власти Японии ужесточат свою позицию по отношению к России в официальных доктринах. Также японист предположил, что Токио будет более активно продвигать свою позицию о принадлежности Южных Курил Японии. При этом он подчеркнул, что при нынешней обстановке Москва не уступит Токио по этому вопросу.

Ранее правительство Японии ввело персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина. Детали ограничений представил японский МИД. Всего рестрикции приняты в отношении шести представителей российского руководства.

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