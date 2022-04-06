«Яд добавили в еду или воду»: правнук Сталина заявил об отравлении вождя

Причиной смерти Иосифа Сталина (1878–1953) могло стать отравление, заявил NEWS.ru правнук вождя художник Селим Бенсаад. Он предположил, что яд попал в организм «отца народов» вместе с водой или едой во время ужина, на котором, кроме самого Сталина, присутствовало его ближайшее окружение — советские партийные деятели Лаврентий Берия, Георгий Маленков, Никита Хрущёв и Николай Булганин. По словам Селима Бенсаада, в истории болезни Сталина есть косвенные подтверждения версии об отравлении его прадеда. Потомок генералиссимуса намерен обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой дать разрешение на эксгумацию тела для экспертизы и последующего захоронения.

За ночь до инсульта прадед ужинал в компании Берии, Маленкова, Хрущёва и Булганина. Я предполагаю, что ему добавили яд в воду либо в еду. Дети прадеда — и Светлана, и Василий — догадывались, что отца отравили, — рассказал правнук Иосифа Сталина.

Селим Бенсаад подчеркнул, что ему удалось получить историю болезни Сталина. По его словам, эксперт, вместе с которым он читал документы, «подтвердил подозрения относительно отравления».

Правнук Сталина предположил, что причинами возможного отравления вождя могли стать «кардинальное обновление партии» и другие реформы в СССР, которые лидер государства задумал незадолго до смерти. Планировавшиеся изменения в стране, по мнению Бенсаада, «не нравились преемникам Сталина».

В 1952 году Сталин затеял реформы и кардинальное обновление партии: хотел выгнать неблагонадёжных, проворовавшихся, наплевательски относившихся к советскому народу; дать больше полномочий регионам, больше свобод в праве выбора народу. Затеянные прадедом реформы не нравились многим его потенциальным преемникам. Могу точно сказать: если бы Сталин закончил реформу власти, мы бы точно продолжали жить хорошо, — отметил потомок генералиссимуса.

Он заключил, что для проверки версии об отравлении Иосифа Сталина необходима экспертиза, которая возможна только в случае эксгумации тела. Разрешение на данную процедуру «может дать единственный человек — президент России».

Я к нему [Владимиру Путину] пока не обращался ввиду того, что у него сейчас много других проблем. Но планирую обратиться позже, — заверил Селим Бенсаад.

Ранее правнук Сталина в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что военная спецоперация РФ на Украине может завершиться ко Дню Победы, «чтобы 9 мая можно было провести Парад Победы в Киеве». Селим Бенсаад выступил за идею присоединения ЛНР и ДНР к России и выразил уверенность, что президент Владимир Путин «доведёт начатое до конца».