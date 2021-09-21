«Яблоку» предрекли последнее появление в политике

Избирательная кампания, завершившаяся 19 сентября, станет последней для партии Григория Явлинского «Яблоко». Такой прогноз озвучил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, пишет РИА Новости.

В прошлом Чеснаков работал с бывшим помощником российского президента Владиславом Сурковым.

Мы увидели, что потеряно понимание того, как работать со своими электоральными группами, отдана инициатива. Архаичный язык демонстрировал лидер списка Николай Рыбаков. <...> Мне кажется, что это последняя избирательная кампания партии «Яблоко» в том виде, в котором она существовала, — сказал политик.

Явка на выборах в Госдуму составила 51,68% от общего числа зарегистрированных избирателей. По результатам голосования в Госдуму прошли представители пяти партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Для партии «Яблоко» оказался непреодолимым порог 5%. Она не попала в новый состав парламента.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский после выборов призвал россиян готовиться к росту цен и налогов. С таким заявлением он выступил, комментируя итоги голосования в Госдуму, согласно которым лидируют «Единая Россия» (49,83%) и КПРФ (18,94%).