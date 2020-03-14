Пришло время очередной «яблочной» напасти. Владимир Лукин, бывший российский омбудсмен, а ныне сенатор от Тверской области, написал заявление о выходе из своей родной партии «Яблоко». В общем-то рядовой случай приобретает символическое значение. Ведь Лукин реально является одним из основателей фракции, который и дал её названию букву «Б». Изначально либеральная политическая структура воспринималась, прежде всего, как Явлинский-Болдырев-Лукин в стиле первой тройки в избирательном списке. Чуть позже возникла мысль объединить три заглавные буквы в единое слово — «ЯБЛоко». Потом от партии отошёл Юрий Болдырев, и вот теперь и сам Лукин. Всё почти как в детской загадке: Б упала, Л пропала, что осталось на трубе, пардон, — во фракции.

Весьма примечательна и причина, по которой Владимир Лукин покидает яблочные ряды. Дело в том, что он как дисциплинированный сенатор вопреки собственной совести и политическим взглядам, проголосовал в Совете Федерации за пакет поправок, включающий и пункт об обнулении президентских сроков действующего лидера Владимира Путина. То есть формально выполнил решение (или, как раньше выражались, наказ) законодательного собрания области, которую представляет. Но, с другой стороны, он нарушил партийную дисциплину, поскольку фракция высказалась против «узурпации власти», отражённой, по мнению яблочников, в пакете конституционных поправок. Иными словами, Лукину пришлось выбирать между дисциплиной партийной и политической.

Владимир Лукин Сергей Булкин/NEWS.ru

Фактически ничто не мешало бы ему проголосовать, к примеру, «против», раз уж так ему горько, что пришлось идти наперекор собственной совести, а потом сложить с себя полномочия сенатора. То есть быть честным до конца. Однако он предпочёл не терять почётный статус с комплексом известных привилегий, явно не желая превращаться в пенсионера с повышенной пенсией. Таков вот выбор старейшего члена партии, что, естественно, не может не отразиться на престиже «Яблока». А данное объединение и так несёт в последнее время немалые политические и организационные издержки.

Впрочем, нельзя исключить и такой вариант, что Лукин покается, разоружится перед партией и вернётся в её ряды. В конце концов, важно, что он честный человек и политик.