https://static.news.ru/photo/4f41d152-3a98-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Григорий Явлинский Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Партия «Яблоко» намерена разработать альтернативный пакет поправок в Конституцию России. Для этого будет создан специальный совет, сообщил председатель Федерального политического комитета партии Григорий Явлинский.

По его мнению, в этом вопросе необходимо активное гражданское политическое действие: предложить такие изменения, которые «необходимы гражданам России, а не правящей группировке».

В альтернативный Конституционный совет, помимо представителей политического движения, войдут независимые юристы, правоведы, политологи и политики.

«Яблоко» будет требовать референдума, на котором граждане смогут заявить, какие поправки в конституцию они поддерживают: поправки гражданского общества или поправки Владимира Путина и его окружения, — сказано в заявлении Явлинского.

Основы конституционного строя в стране нуждаются в защите от посягательств, подчеркнул он.

Политик отметил, что сейчас как никогда важно, чтобы прозвучали голоса авторитетных профессионалов-конституционалистов и молодых людей демократических взглядов, «которым не безразлично, в каком государстве будут жить они и их дети».

15 января Путин предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.

Уже на следующий день российский лидер провёл установочное заседание рабочей группы и попросил участников встречи крайне ответственно отнестись к этой работе, чтобы проект, вынесенный на всеобщее голосование, был выверен до «каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой».