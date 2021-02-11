«Яблоко» поддержало статью Явлинского с критикой арестованного Навального

https://static.news.ru/photo/d1a0fb12-6c85-11eb-aeaa-96000091f725_660.jpg Григорий Явлинский Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Федеральное бюро партии «Яблоко» выступило с поддержкой статьи основателя организации Григория Явлинского, в которой содержится критика арестованного политика Алексея Навального.

На рассмотрение бюро материал вынесли председатель партии Николай Рыбаков и три его заместителя. В результате из 15 голосовавших 14 поддержали статью, один воздержался.

Силовые действия против участников протестов мы расцениваем как стремление запугать общество. В то же время мы считаем, что протест без внятных и осмысленных политических требований не может привести к позитивным переменам, — говорится в заявлении бюро, опубликованном на сайте партии.

В партии считают, что смена власти — это не замена одного вождя на другого и добиваться её нужно мирно. Они уверены, что недопустимо как разгонять мирные протесты, так и использовать людей как «расходный материал».

Мы не приемлем травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Григория Явлинского и партии «Яблоко»: высказываться и давать оценку происходящему — это наша прямая политическая обязанность, — отмечается в тексте.

Накануне Явлинский написал статью, в которой раскритиковал Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан. Текст вызвал резкую реакцию как сторонников Навального, так и ряда членов «Яблока». Больше 100 представителей партии подписали открытое письмо, в котором говорится, что мнение Явлинского не отражает позицию объединения. При этом, по словам депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина, такое мнение распространено в партии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. После этого в центре Москвы и в Санкт-Петербурге начались акции в поддержку Навального, на которых силовики жёстко задерживали протестующих. Аналогичные митинги в поддержку Навального проходили в российских городах 23 и 31 января, писал NEWS.ru.