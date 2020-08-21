«Я бы провёл новые выборы»: Зеленский представил себя на месте Лукашенко

https://static.news.ru/photo/2d7bb970-e4d9-11ea-ac29-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, как бы он повёл себя, оказавшись на месте белорусского лидера Александра Лукашенко и столкнувшись с массовыми протестами несогласных с результатами выборов.

По мнению Зеленского, для того, чтобы «всех успокоить», можно было бы объявить в Белоруссии новые выборы через месяц и позвать на них международных наблюдателей. Такое заявление политик сделал в эфире Euronews.

Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определённо сказал: «Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться — вперёд! — заявил президент Украины.

В такой ситуации, считает Зеленский, независимо от того, какими были бы результаты выборов, то есть, победил бы на них Лукашенко или кто-то другой, всё прошло бы «без крови, справедливо и вошло бы в историю».

Масштабные протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, на которых одержал победу Александр Лукашенко. По мнению митингующих, результаты были сфальсифицированы и победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проанализировал реакцию внешних сил на действия силового блока по стабилизации обстановки в стране. По его словам, они могут быть расценены как геноцид белорусского народа.