WSJ: Байдена обвинили в невыполнении главного предвыборного обещания

Авторы The Wall Street Journal обвинили американского президента Джо Байдена в невыполнении главного предвыборного обещания — реализации жёсткой политики по отношению к России. По их мнению, это привело к ослаблению позиций США.

Он снял санкции США против газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана, — передает The Wall Street Journal.

Там напомнили, что Байден пришёл к власти, пообещав, что он, в отличие от экс-президента США Дональда Трампа, будет действовать жёстко против президента России Владимир Путина.

Авторы статьи полагают, что главы соперничающих со Штатами стран, в числе которых оказались Россия, Китай и Иран, давно не воспринимают самого пожилого президента США всерьёз, поскольку он не может проявить жёсткость в адрес стран-конкурентов.

Помимо этого, авторы статьи не одобряют отказ Байдена увеличивать продажи оружия на Украину. Они также осуждают решение политика обсудить с российским президентом Владимиром Путиным основные вопросы внешнеполитической повестки. По их мнению, после предыдущего подобного диалога Россия стала только «агрессивнее».

Ранее сообщалось об отказе президента США Джо Байдена продолжать санкционную политику в отношении России, однако дальнейшие действия Вашингтона в этом отношении будут зависеть от «решения некоторых вопросов», послуживших поводом для введения ограничений против Москвы.