Выяснилось, почему Россия воздержалась при голосовании по Афганистану

РФ воздержалась при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану, поскольку авторы документа не учли ряд озабоченностей Москвы. В частности, в резолюции не указана необходимость борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей, — пояснил российский постпред.

Небензя отметил, что хотя резолюция была предложена на фоне «чудовищного теракта», её авторы не стали упоминать в плане борьбы с терроризмом международные террористические организации ИГИЛ и Исламское движение восточного Пакистана (запрещены в России).

По словам российского представителя, Москва видит в подобном шаге нежелание «признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих».

Резолюция Великобритании, Франции и США была принята в Совбезе ООН в понедельник, 30 августа. Документ призывает движение «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в России) исполнять обязательства по обеспечению свободного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана.

За принятие резолюции проголосовали 13 стран. Воздержались Россия и Китай.

Ранее сообщалось, что разговоры об исключении представителей движения «Талибан» из списка террористов или пересмотре их статуса в Совете Безопасности ООН пока не ведутся.