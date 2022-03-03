Высылку российских дипломатов при ООН назвали попыткой унизить Россию

Высылка Соединёнными Штатами российских дипломатов при ООН — это «большое коварство» и попытка унизить Россию, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь. Он предположил, что РФ ответит «адекватно» и пошлёт в США ещё 10 дипломатов, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Это попытка спровоцировать РФ, чтобы она более жёстко ответила. Со стороны США высылка дипломатов — это, конечно, большое коварство. Они пытаются унизить и опозорить Россию. Это уже часто повторялось. Но мы ответим адекватно. Может быть, вышлем ещё десять дипломатов, — предположил Корчмарь.

Он отметил, что при нормальных отношениях между странами объявление персоны нон грата происходит крайне редко. По его мнению, таким образом США сделали «беспомощный, но демонстративный шаг», чтобы показать недружелюбие по отношению к России.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, США объявили персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 7 марта.