Выступления Владимира Путина 11 мая ждала, можно сказать без преувеличения, вся страна. Люди уже истомились после полутора месяцев вынужденной самоизоляции, вынужденного простоя. Наступившая тёплая погода словно бросала вызов, приглашая выходить на улицу, что оказалось запрещено.

Деньги у многих также начали заканчиваться. Только за месяц вдвое выросло число безработных. Известия из мира экономики приходили неутешительные. Мы уже писали о катастрофических сокращениях на транспорте и в энергетике, а сегодня, например, появилась информация о том, что за апрель более чем в три раза упали продажи вазовских автомобилей.

В этой обстановке от главы государства ждали каких-то позитивных новостей, объявления о надеждах и переменах к лучшему. При том, что реальная эпидемиологическая обстановка особых шансов для радости не предоставляет: и по Москве и по России уровень заболеваемости не снижается, он просто стабилизировался примерно со 2 мая.

Второй момент, который необходимо иметь в виду, анализируя президентское выступление на совещании, это то, что на власть оказывалось сильнейшее информационное воздействие призывами начать раздавать деньги, оказывать массовую финансовую помощь по американскому или европейскому образцу. Эти идеи запускались и в соцсетях, и через видеоблоги оппозиционерами и простыми гражданами, распространявшими соответствующие мемы. О зарубежной практике прямой помощи много писали в СМИ, люди получали информацию от своих родных и близких, живущих за границей. И на этот вызов Кремль также должен был ответить. Но власть, устами своих представителей, в прежние недели уже отвечала, что по ряду причин россияне не могут ожидать подобных раздач денег.

Итак, перед Владимиром Путиным стояла непростая задача — пройти между Сциллой и Харибдой, президент постарался сделать своё выступление именно таким, отвечающим ожиданиям сограждан, но без нарушения финансовых приоритетов правительства.

Несмотря на произнесенные слова «с завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», реально для большинства россиян ничего не меняется. Для москвичей, например, с 12 мая вводится необходимость ездить в транспорте и посещать магазины исключительно в масках и перчатках. Данные слова президента — своеобразная психотерапия россиян, лучик надежды, обещание того, что лучшие времена вот-вот начнутся. Не случайно он тут же добавил: «выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени». И, действительно, мэр Москвы Сергей Собянин уже продлил режим карантина до 31 мая. Также поступили многие другие главы регионов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим самоизоляции продолжается. Будут лишь небольшие поблажки — в той же Москве с 12 мая заработают некоторые стройки и промышленные предприятия. Татьяна Голикова, докладывая президенту, упомянула про 11 регионов страны, которые могут переходить ко второму этапу снятия ограничений (для этого необходимо отвечать условиям по коэффициенту распространения коронавируса, наличию коечного фонда и тестированию на 100 тысяч населения в день). Но не факт, что все они с завтрашнего дня начнут «открываться».

Вторым важным посылом в выступлении Путина стали меры социальной и экономической поддержки. Самое важное среди них — разовая выплата по десять тысяч рублей всем семьям без ограничений, имеющих детей с 3 до 15 лет включительно. Это и есть ответ российской власти на призыв о безадресной помощи. Кроме того, анонсированы и иные способы оказания помощи — как семьям, так и бизнесу и НКО, но уже адресные.

Все это ляжет достаточно серьёзной нагрузкой на бюджет, и Владимир Путин особо останавливался на том, чтобы не допустить махинаций с выплатой компенсаций, при одновременном оперативном доведении денег до тех, кто в них нуждается.

Также важную роль в путинском выступлении занял призыв дать людям возможность гулять с детьми, заниматься индивидуально спортом. Думается, в противном случае число нарушений режима карантина было бы просто зашкаливающим, ибо требовать от людей два месяца не выходить на улицу и не гулять — нереально, и чревато общим ухудшением здоровья населения, особенно пожилых и детей.

Таким образом, обращение Владимира Путина имело большую PR-составляющую. Его посыл россиянам ясен — забрезжила надежда, осталось только потерпеть, а пока вы будете терпеть, власть для вас кое-что делает. Насколько это соответствует настроениям и чаяниям населения, сыграет ли оно свою терапевтическую роль — будет ясно уже в ближайшие дни.