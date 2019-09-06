Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый решением украинского суда, вылетел из Киева в Москву. Об этом сообщает
Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В списки задержанных в РФ украинских граждан, которых выдадут Киеву, включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.
Ранее News.ru писал, что автобусы с задержанными на Украине российскими гражданами прибыли в киевский аэропорт Борисполь.