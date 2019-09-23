https://static.news.ru/photo/ac32a068-dead-11e9-9360-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава информационного интернет-портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский хочет рассказать миру о стране, в которой он жил и работал, а потом попал на скамью подсудимых. Сделать это он может с помощью российского телевидения, где будет вести собственную передачу.

Программа получит название «Настоящая Украина», рассказал гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв. По его словам, телевизионный экскурс по соседнему государству нужен «с целью культурологического познания Украины, для того чтобы мы могли лучше понять эту страну».

Проект предполагается запустить после освобождения журналиста, передаёт « ПолитЭксперт ».

Вышинский был задержан на Украине в мае 2018 года по подозрению в госизмене и в поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Он находился под арестом больше года. Журналиста удалось освободить в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.

После этого, как писал News.ru, Вышинский заявил о намерении вернуться на Украину для участия в судебных заседаниях, однако не явился на допрос, это его представители объяснили необходимостью проведения медосмотров после длительного заключения.