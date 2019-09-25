https://static.news.ru/photo/ddc8a832-df95-11e9-b85b-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации, заявил, что на неугодные СМИ на Украине продолжают оказывать давление и после ухода с поста президента Петра Порошенко.

Думал, что всё это уйдёт с Порошенко. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать, — цитирует РИА Новости Вышинского.

По его словам, к неправомерному задержанию корреспондентов на Украине нужно привлекать больше внимания, тогда ситуацию, возможно, удастся переломить.

Главу портала задержали в Киеве 15 мая прошлого года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах, писал ранее News.ru.