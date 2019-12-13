Прошлогодний чемпионат мира по футболу для России бесследно не прошёл. Тем летом мы увидели, какой понимающей и дружелюбной может быть наша родная полиция, а в нескольких городах появились отличные новые аэропорты и гостиницы. Плюс не надо забывать о значительно выросшем потоке туристов. Российский футбол разжился новыми стадионами и тренировочными базами. Пусть не со всеми стадионами всё ладно, пусть где-то идут споры между играющими там командами и собственниками, да и качество строительства местами вызывает вопросы, но по сравнению с теми, что были раньше, — небо и земля.

И хотя турнир прошёл уже почти полтора года назад, ветер перемен, который он с собой принёс, продолжает дуть и местами делать жизнь россиян если не лучше, то, безусловно, приятнее. 13 декабря депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который возвращает на футбольные стадионы пиво. Согласно ему, реализацией пенного напитка на аренах смогут заниматься компании, заключившие договоры с организаторами соревнований. Последние, в свою очередь, будут обязаны потратить полученные от любящих выпить пивка болельщиков средства на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. При этом оговаривается, что если на стадионе проходит матч в рамках детско-юношеских соревнований, никакого пива там не будет.

Конечно, этот законопроект нужно было принимать намного раньше, ещё лет десять назад, когда после прекрасного выступления российской сборной на чемпионате Европы — 2008 и триумфа петербургского «Зенита» в Кубке УЕФА в том же году интерес к спорту номер один в мире значительно вырос и у нас. Именно тогда, на волне этого интереса, и следовало предпринимать решительные шаги по отлучению команд от такой приятной груди региональных бюджетов и денег госкорпораций и обучению самостоятельному заработку. А учитывая, как сильно за последние годы отечественный футбол пострадал от падения экономики в целом и курса рубля в частности, учиться этому просто необходимо. Иными словами, привлекать болельщиков на трибуны любыми средствами надо было начинать ещё вчера. Вкладывать деньги в футбольные школы — позавчера. Но уж лучше поздно, чем никогда.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как это связано с пивом? Самым непосредственным образом. Если болельщик приходит на стадион за полчаса до игры, а сразу после финального свистка его просят арену покинуть, он просто не успеет потратить деньги на клубную атрибутику, сувениры и так далее. Он купит лишь не самый дорогой билет, посмотрит игру — и всё. В то же время в большинстве европейских стран люди проводят на родном стадионе в день матча по пять-шесть часов. Просто им есть чем там заняться и за что отдать деньги.

Конечно, наша полиция, всегда исходящая из соображений «как бы чего ни вышло», категорически против и пугает тем, что люди напьются пива, станут агрессивными и непременно учинят погромы. Но, во-первых, есть опыт чемпионата мира, где ничего подобного не было. Именно на него и ссылаются законодатели. Во-вторых, любой, кто ходил хоть раз на стадион, прекрасно знает, что желающий «разогреться» перед матчем обязательно это сделает, просто несколько раньше и в другом месте.

И, в конце концов, хватит так презирать собственных граждан, приписывая им исключительную тягу к деструктивному поведению. Хватит относиться к русским людям с этим властным высокомерием, дескать, только дай им волю, сами себе лоб расшибут. Всё-таки задача органов правопорядка этот самый правопорядок охранять, а не создавать методами тотального контроля и запрета всего подряд.

Не надо быть ханжами, футбольные болельщики любят пиво, это известно. И нет ничего порочного в том, чтобы использовать эту привязанность на благо спорта. В конце концов, получает же государство огромные деньги с продажи акцизов на водку, не морщится, тратит их на дороги, больницы и прочую «социалку».