«Выходы всегда есть»: Песков — об отношениях России и ЕС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что всегда есть выход из любой конфронтации и сложной ситуации. Так он прокомментировал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» отношения между Россией и странами — членами Евросоюза.

Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы, — подчеркнул Песков.

Ранее он заявил, что диалог с Европой всё-таки состоится, однако это дело не ближайшей перспективы, так как европейцам ещё предстоит «протрезветь от американского бурбона». По его словам, со временем Европа осознает, что судьба континента — не забота США.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони ранее сообщил, что страны Европейского союза в настоящий момент работают над новым пакетом санкций в отношении России из-за событий на Украине. По его словам, новые ограничительные меры не затронут энергетический сектор РФ.

C 24 февраля — дня начала военной операции на Украине — Евросоюз ввёл уже четыре пакета санкций против России. Ограничительные меры затронули в том числе стратегические сектора экономики РФ и банковскую сферу. ЕС заблокировал доступ к ключевым технологиям и рынкам Союза.