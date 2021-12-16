«Выходки для пиара»: депутат прокомментировал потасовку в Госдуме

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал устроенную в парламенте потасовку своими коллегами. Врукопашную депутаты пошли во время обсуждения законопроекта о QR-кодах, пишет РИА Новости.

По мнению Шхагошева, такие потасовки используют для пиара. Однако, те времена, когда таким образом можно было заблокировать обсуждение, прошли.

Подобные выходки для пиара в Госдуме не пройдут. В Думе очень высокая степень самоорганизации, особенно серьезно относимся к этому, когда речь идет о важных резонансных законопроектах, которые являются в этом смысле „тонкими“, чтобы делать на этом дополнительный пиар. Эти выходки будут купироваться, когда речь идет о важных законопроектах. Они хотели сделать так, чтобы обсуждения не было, они не смогут таких вещей добиваться подобным образом, - сказал депутат.

Небольшая потасовка произошла в Госдуме после того, как как представители партии КПРФ Денис Парфёнов и Сергей Обухов развернули в зале заседаний плакат «КПРФ против QR-кодов». Представители "Единой России" приняли это на свой счёт и попытались отобрать плакат, в результате чего и возник беспорядок.

В результате в перепалку вмешался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Спикер призвал «не портить мебель» в Госдуме и вместо плакатов организовывать официальные акции против QR-кодов.