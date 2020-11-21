Выход США из Договора по открытому небу раскритиковали в сенате

https://static.news.ru/photo/c041b44c-2d2e-11eb-ab89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Старший демократ комитета по иностранным делам в Сенате США Роберт Менендес заявил, что Соединённые Штаты и их союзники после выхода из Договора по открытому небу (ДОН) «хуже защищены от России».

По его словам, решение президента Дональда Трампа покинуть ДОН является безрассудным. Об этом говорится в заявлении политика, размещённом на сайте комитета.

Это решение вписывается в более широкую схему отказа от соглашений о контроле над вооружениями и нераспространению, что вызывает у наших союзников глубокую обеспокоенность относительно нашей приверженности их безопасности, — считает Менендес.

Он также отметил, что в ситуации с выходом Вашингтона из договора можно говорить о нарушении американского законодательства.

Конгресс подтвердил свою поддержку Договора об открытом небе и обязал администрацию обосновать выход за четыре месяца до какого-либо официального уведомления об этом. Президент Трамп нагло проигнорировал закон, — заявил Менендес.

Он призвал администрацию Белого дома, которая придёт вместе с Джо Байденом, присоединиться к договору.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе из ДОН. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что выход США из договора делает документ нежизнеспособным. В МИД РФ заявили, что Россия намерена добиться твёрдой гарантии того, что государства — участники ДОН, оставшиеся в соглашении, будут твёрдо соблюдать положения документа.