Одобренная сенатом США программа ленд-лиза для Украины «красиво звучит, но выхлопа никакого», заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Эксперт объяснил, что «даже если Вашингтон вкачает в Украину $10 млрд, на экономику США это никак не повлияет». Дробницкий подчеркнул, что Белый дом любую помощь союзникам предлагает именно от американских производителей, «будь то зерно, оружие или гражданская продукция, даже если эти компании транснациональные».

Иногда это бывает в кредит. США понимают, что Киев уже ничего не вернёт, а на экономику США ленд-лиз тоже никак не повлияет, даже если они $10 млрд вкачают в Украину. При ценах на американское оружие это не так много, экономику США это не перезапустит, там уже доллары перестали стимулировать экономику, это видно по инфляционному процессу. Громкое название, всё замечательно, конгрессмены отчитались перед самими собой, перед сайтом конгресса, перед музеем конгресса, но выхлоп с этого никакой, — рассказал Дробницкий.

Политолог добавил, что американские политики на грядущих выборах в сенат в ноябре 2022-го смогут занести себе в актив голосование в пользу одобрения программы ленд-лиза для Украины: «конгрессмен выступит в великом штате Айдахо и скажет, что одобрил новую программу ленд-лиза. А всех же в школе учили, что США выиграли Вторую мировую войну благодаря ленд-лизу и рядовому Райану».

Когда сенатора спросят на перевыборах, что он сделал не только для США, но и для мира, он скажет, что голосовал за программу ленд-лиза для Украины. За поставки «Джавелинов» на Украину или смертоносного оружия киевскому режиму — не звучит. А ленд-лиз — да. Ну и Байден соответствующую галочку поставит, — отметил Дробницкий.

Американист подчеркнул, что «в последнее время чем громче свои инициативы называют конгрессмены, тем меньше с этого выхлоп».

Ранее в Кремле, комментируя законопроект США о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, заявили, что накачивание Украины оружием не способствует успеху на переговорах между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сенат США ранее одобрил зaконопроект о программе ленд-лиза для Украины. Нормативный акт прeдполагает расширение возможностей Соединённых Штатов по ускорeнным поставкам Киеву вооружений.

Программа ленд-лиза уже применялась на прaктике. По ней США сдавали в аренду либо передавали в долгоcрочный кредит вооружение союзникам во время Второй мировой войны. Закон о лeнд-лизе действовал с марта 1941 года по август 1945-го.