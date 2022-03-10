«Поставили на паузу»: осенние выборы могут перенести на другую дату

На 11 сентября 2022 года в России назначен единый день голосования (ЕДГ). Планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве. Источники NEWS.ru в среде политтехнологов говорят, что подготовку к кампании все политические силы начали в конце 2021 года. Политтехнологи, юристы и прочие специалисты выехали в регионы, однако с началом военной операции на Украине многие проекты «поставили на паузу»: контракты с сотрудниками не разрываются, но и активной работы не ведётся. Готовиться к выборам тем не менее продолжает «Единая Россия». Собеседник NEWS.ru в администрации президента сообщил, что выборы отменять не планируется, однако не исключил их переноса.

Спустить пар

Голосование должно пройти в назначенный день, сказал NEWS.ru источник в администрации президента. По его словам, этому способствует рост поддержки власти избирателями на фоне спецоперации на Украине (по данным ВЦИОМ, доверие к Владимиру Путину выросло за неделю на 4,2 процентных пункта, ФОМ отмечает и рост рейтинга «Единой России»). Кроме того, собеседник отметил, что россиянам нужно «спускать пар» — перейти к «новому НЭПу» и оттепели, «как в Китае». Однако, по его мнению, пока нет окончательной уверенности в дате ЕДГ.

Посмотрим, что будет к лету, — сказал он.

Другой источник NEWS.ru отметил, что для переноса выборов необходима либо серьёзная правовая основа, либо решение «в связи со сложившимися обстоятельствами». Возможны разные варианты: перенос всех выборов на год, отказ от муниципальных и местных выборов с проведением губернаторских и отказ от губернаторских выборов с проведением остальных кампаний.

По информации NEWS.ru, российские политические силы начали подготовку к осеннему дню голосования ещё в конце прошлого года. Однако сейчас работа приостановлена, но и контракты с политтехнологами и другими специалистами не разрываются. К муниципальным выборам в Москве сейчас готовятся «Единая Россия» и мэрия Москвы. Повернуть в свою пользу ситуацию пытались и «Новые люди», но они быстро прекратили все действия, добавил один из опрошенных политтехнологов.

Другой политический эксперт рассказал, что долгое время не было определённости с кандидатурами губернаторов, поэтому процесс изначально шёл дольше, а с началом военной операции новые специалисты перестали приезжать в регионы, но и старые пока не уезжают, «массового сворачивания проектов не было».

Если решение будет принято, то об этом все узнаем одновременно, — подчеркнул собеседник.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Крайняя мера

Исключать ситуации, в которой власти действительно могут отказаться от проведения выборов губернаторов, нельзя, считает политолог Аббас Галлямов. По его мнению, губернаторские кампании возвращают внимание населения к внутренним проблемам, отвлекая от внешней политики. С другой стороны, отказ от выборов может выглядеть для общества как отражение того, что «в стране всё идёт не так, как надо».

Переход к внутренним проблемам — худшее, что может случиться с кремлёвским дискурсом в нынешней ситуации, — подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Политический юрист Светлана Косенкова наоборот считает, что важно провести все выборы, но если и отказываться от каких-то кампаний, то логичнее было бы сохранить именно губернаторские. Местные парламентские и муниципальные же выборы, например, в Москве, по мнению эксперта, требуют огромного количества сил и материальных вложений, которые многие участники избирательной гонки в сегодняшних условиях могут и не потянуть.

Губернаторам нужно обновить легитимность, учитывая, что главы регионов будут как транслировать на субъектный уровень, так и самостоятельно принимать решения, которые могут быть неоднозначно восприняты обществом, — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

В то же время Косенкова обратила внимание на принятый Госдумой в третьем чтении законопроект о введении единых для всей России правил дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Эксперт отмечает, что новые нормы предполагают ограничение прав наблюдателей и членов избирательных комиссии с правом совещательного голоса. Также из закона исключается определение губернаторов как выборных должностных лиц. Об отмене выборов глав регионов говорить преждевременно, считает юрист, но вполне возможно, что процедура обретения должности губернатора будет меняться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор политических наук Владимир Слатинов высказал мнение, что вопрос о проведении единого дня голосования «совершенно точно» поставлен на паузу. Возникающие экономические проблемы, сохраняющаяся пандемия коронавируса и «мобилизационная атмосфера» отодвигают выборы на второй план. По словам эксперта, избирательные кампании в кризис будут дестабилизировать обстановку.

Вопрос о переносе выборов зависит от того, в какой атмосфере мы окажемся ближе к концу весны. Просчитать до конца характер этой атмосферы сейчас невозможно, но понятно, что главными факторами, что будут её определять, станут Украина и эффект от санкций, — объяснил он.

Учёный считает, что при стабилизации ситуации с военной операцией и ослаблении «санкционной удавки» власти решат провести выборы, чтобы акцентировать внимание на возврате к нормальной жизни. Однако даже в этом случае должно увеличиться давление на системную оппозицию. В случае же, если дела на украинском и санкционном направлениях окажутся плохи, губернаторские выборы действительно могут отложить, а остальные отменить, предположил эксперт. Но это, по его словам, крайняя мера.