«Поставили на паузу»: осенние выборы могут перенести на другую дату

На 11 сентября 2022 года в России назначен единый день голосования (ЕДГ). Планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве. Источники NEWS.ru в среде политтехнологов говорят, что подготовку к кампании все политические силы начали в конце 2021 года. Политтехнологи, юристы и прочие специалисты выехали в регионы, однако с началом военной операции на Украине многие проекты «поставили на паузу»: контракты с сотрудниками не разрываются, но и активной работы не ведётся. Готовиться к выборам тем не менее продолжает «Единая Россия». Собеседник NEWS.ru в администрации президента сообщил, что выборы отменять не планируется, однако не исключил их переноса.
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Голосование должно пройти в назначенный день, сказал NEWS.ru источник в администрации президента. По его словам, этому способствует рост поддержки власти избирателями на фоне спецоперации на Украине (по данным ВЦИОМ, доверие к Владимиру Путину
Посмотрим, что будет к лету, — сказал он.
Другой источник NEWS.ru отметил, что для переноса выборов необходима либо серьёзная правовая основа, либо решение «в связи со сложившимися обстоятельствами». Возможны разные варианты: перенос всех выборов на год, отказ от муниципальных и местных выборов с проведением губернаторских и отказ от губернаторских выборов с проведением остальных кампаний.
По информации NEWS.ru, российские политические силы начали подготовку к осеннему дню голосования ещё в конце прошлого года. Однако сейчас работа приостановлена, но и контракты с политтехнологами и другими специалистами не разрываются. К муниципальным выборам в Москве сейчас готовятся «Единая Россия» и мэрия Москвы. Повернуть в свою пользу ситуацию пытались и «Новые люди», но они быстро прекратили все действия, добавил один из опрошенных политтехнологов.
Другой политический эксперт рассказал, что долгое время не было определённости с кандидатурами губернаторов, поэтому процесс изначально шёл дольше, а с началом военной операции новые специалисты перестали приезжать в регионы, но и старые пока не уезжают, «массового сворачивания проектов не было».
Если решение будет принято, то об этом все узнаем одновременно, — подчеркнул собеседник.
Крайняя мера
Исключать ситуации, в которой власти действительно могут отказаться от проведения выборов губернаторов, нельзя, считает политолог Аббас Галлямов. По его мнению, губернаторские кампании возвращают внимание населения к внутренним проблемам, отвлекая от внешней политики. С другой стороны, отказ от выборов может выглядеть для общества как отражение того, что «в стране всё идёт не так, как надо».
Переход к внутренним проблемам — худшее, что может случиться с кремлёвским дискурсом в нынешней ситуации, — подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru.
Политический юрист Светлана Косенкова наоборот считает, что важно провести все выборы, но если и отказываться от каких-то кампаний, то логичнее было бы сохранить именно губернаторские. Местные парламентские и муниципальные же выборы, например, в Москве, по мнению эксперта, требуют огромного количества сил и материальных вложений, которые многие участники избирательной гонки в сегодняшних условиях могут и не потянуть.
Губернаторам нужно обновить легитимность, учитывая, что главы регионов будут как транслировать на субъектный уровень, так и самостоятельно принимать решения, которые могут быть неоднозначно восприняты обществом, — отметила она в разговоре с NEWS.ru.
В то же время Косенкова обратила внимание на
Доктор политических наук Владимир Слатинов высказал мнение, что вопрос о проведении единого дня голосования «совершенно точно» поставлен на паузу. Возникающие экономические проблемы, сохраняющаяся пандемия коронавируса и «мобилизационная атмосфера» отодвигают выборы на второй план. По словам эксперта, избирательные кампании в кризис будут дестабилизировать обстановку.
Вопрос о переносе выборов зависит от того, в какой атмосфере мы окажемся ближе к концу весны. Просчитать до конца характер этой атмосферы сейчас невозможно, но понятно, что главными факторами, что будут её определять, станут Украина и эффект от санкций, — объяснил он.
Учёный считает, что при стабилизации ситуации с военной операцией и ослаблении «санкционной удавки» власти решат провести выборы, чтобы акцентировать внимание на возврате к нормальной жизни. Однако даже в этом случае должно увеличиться давление на системную оппозицию. В случае же, если дела на украинском и санкционном направлениях окажутся плохи, губернаторские выборы действительно могут отложить, а остальные отменить, предположил эксперт. Но это, по его словам, крайняя мера.