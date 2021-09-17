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Выборы в Госдуму России начались в Японии

07:22, 19 сентября 2021
Выборы в Госдуму России начались в Японии Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Голосование на выборах в Госдуму России началось в Японии. Избирательные участки для россиян открылись в посольстве в Токио, в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате. Об этом сообщил ТАСС.

Посол Михаил Галузин рассказал, что выборы проходят в соответствии с законодательствами России и Японии.

Конечно же обеспечиваются все меры санитарно-эпидемиологического характера, связанные с профилактикой новой коронавирусной инфекции. Мы делаем всё, чтобы выборы прошли честно и безопасно. На участке присутствуют наблюдатели от Общественной палаты РФ, политических партий, — сообщил посол.

Избиратели голосуют по Славгородскому одномандатному округу № 42 Алтайского края. Досрочное голосование прошло в Японии 11 сентября в городе Тояма. Запланированное досрочное голосование в Хиросиме отменили по причине продления режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в некоторых японских префектурах.

Ранее политолог Дмитрий Гусев предсказал полный переход на онлайн-голосование в России. Он считает, что электронный способ волеизъявления граждан является наиболее перспективным.

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