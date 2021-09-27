Выборы окончены, карьеры продолжаются

Ещё до выборов мы писали о том, что из всей ударной пятёрки «Единой России», скорее всего, только детский омбудсмен, многодетная мать Анна Кузнецова по подсказке старших товарищей выберет для себя думскую пятилетку. Остальные четверо не подпишут заявления, подтверждающие их добровольное желание влиться в депутатский корпус. Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелёва, во всяком случае сейчас, вернутся к своим прямым обязанностям – министры продолжат руководить своими ведомствами, врач Проценко готовится принять удар четвёртой пандемийной волны, а социолога Шмелёву ждут уникальные итоги выборов самоуправления федеральной территории «Сатурн».

Вот только вопрос был в политической этике, поскольку получалось, что миллионы избирателей, поддержавших ЕР, могут постфактум серьёзно разочароваться в своём выборе, раз уж персоналии, за которых во многом они отдали свой голос, не собирались представлять их интересы в парламенте.

В результате, как мы видим, принято «соломоново решение». Нет, реально в парламент пойдёт только Анна Кузнецова, однако у каждого из ударной пятёрки появится своя профильная партийная комиссия. Иными словами, без отрыва от основной работы «звёзды списка» не порывают связи с партией, получая как бы общественные функции кураторства работы партаппарата в направлениях, которые были для лидеров списка программными. Но если Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, Проценко сконцентрируется на вопросах медицины, Шмелёва — науки и образования, Кузнецова озаботится спектром социальных вопросов, то Шойгу намеренно выводится за границы его министерской компетенции с появлением официального поручения заниматься в новой комиссии вопросами освоения Восточной Сибири.

Анна Кузнецова deti.gov.ru

Естественно, возникает вопрос, как расценивать новые функции пятёрки? Не являются ли новые институты чисто декоративными, помогающими партии спасти коллективное лицо? Скорее всего, новые структуры полностью вписываются в обозначенную этим летом тенденцию тесного смыкания в работе правящей партии и собственно правительства. И дело уже не только в том, что новая Госдума имеет конституционное право обсуждать не только кандидатуру премьера. Но его заместителей с министрами. А в Госдуме у ЕР опять конституционное большинство.

Теперь на практике тот же Сергей Лавров может обсуждать и корректировать политику своего министерства в рамках чисто партийной инстанции. А значит, без проблем транслировать в ведомство решения, обкатанные с однопартийцами. В первую очередь, эта функция может распространяться на поддержку соотечественников, прежде всего, в ближнем зарубежье, где в последнее время неоднократно фиксировались случаи откровенной дискриминации и агрессивной русофобии. Таким образом, комиссия может стать и инструментом влияния общественного мнения на позиции министерских чиновников, многие действия которых вызывают вопросы у нашего гражданского общества.

Куда интереснее обстоит дело с закреплением за министром обороны его предвыборной громкой повестки. В этой связи обращает на себя внимание длительное отсутствие полпреда именно в Сибирском федеральном округе (СФО). И, видимо, этот вопрос придётся «дорабатывать» в самое ближайшее время уже не без участия новой комиссии.

Между тем, существует версия, что Сергей Шойгу и получит эту должность, совместив её с постом вице-премьера. В результате, став эдаким сибирским генерал-губернатором, Сергей Кожугетович объединил бы под своим началом небывалые финансовые, людские и технические резервы. И в этой ситуации были бы востребованы и его опыт строителя, и организатора ускоренной переброски огромных масс людей и техники, и взаимодействия с той же оборонкой, без технического участия которой не обойтись. Но, повторимся, подобных версий сейчас циркулирует много.

Предстоит расшифровать и президентскую фразу о том, что в Госдуме Анна Кузнецова будет координировать политику в сфере защиты семьи, материнства и детства. Значит ли это, что Кузнецовой будет предложен пост одного из вице-спикеров с особыми полномочиями, поскольку вопросы её компетенции касаются работы и бюджетного комитета, и комитета по проблемам здравоохранения, и молодёжной политики, и ряда других парламентских структур.

А это как бы подтверждает предположения, что в новой Госдуме будет несколько центров разработки и приятия важных решений.