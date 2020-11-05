Вячеслав Володин примет участие в парламентских выборах в 2021 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет выдвигаться от «Единой России» на парламентских выборах в 2021 году.
По словам источников в нижней палате парламента, вопрос о том, намерен ли Володин пойти по списку, чтобы возглавить региональную группу, или по одномандатному округу в Саратовской области, не решён. Однако он готов к любому из вариантов и ведёт активную работу в регионе.
В пресс-службе Госдумы не стали уточнять, пойдёт ли Володин на выборы и останется спикером ГД в новом созыве,
Президент Владимир Путин 26 октября побеседовал с Вячеславом Володиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что была и закрытая часть встречи. При этом он не уточнил, обсуждались ли на ней вопросы по поводу участия спикера Госдумы в следующих выборах.
Как писал NEWS.ru, ранее Володин заявил, что выборы президента Соединённых Штатов являются постановочным шоу между двумя партиями, за которыми стоят борющиеся за своих кандидатов элиты, при этом подходы к избирательному процессу уже давно себя изжили.