Вячеслав Володин примет участие в парламентских выборах в 2021 году

https://static.news.ru/photo/20d9fc24-1f4c-11eb-bc09-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет выдвигаться от «Единой России» на парламентских выборах в 2021 году.

По словам источников в нижней палате парламента, вопрос о том, намерен ли Володин пойти по списку, чтобы возглавить региональную группу, или по одномандатному округу в Саратовской области, не решён. Однако он готов к любому из вариантов и ведёт активную работу в регионе.

В пресс-службе Госдумы не стали уточнять, пойдёт ли Володин на выборы и останется спикером ГД в новом созыве, передают «Ведомости».

Президент Владимир Путин 26 октября побеседовал с Вячеславом Володиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что была и закрытая часть встречи. При этом он не уточнил, обсуждались ли на ней вопросы по поводу участия спикера Госдумы в следующих выборах.

Как писал NEWS.ru, ранее Володин заявил, что выборы президента Соединённых Штатов являются постановочным шоу между двумя партиями, за которыми стоят борющиеся за своих кандидатов элиты, при этом подходы к избирательному процессу уже давно себя изжили.