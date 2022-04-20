«Вы определитесь»: в ГД оценили слова Володина о воровстве газа Европой

Страны Европы после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа об оплате газа рублями продолжают потреблять российское топливо, но от оплаты при этом увиливают, придумывая разные схемы обхода своей прямой обязанности по контракту, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он согласился со словами председателя ГД Вячеслава Володина, назвавшего подобное поведение элементарным воровством, и призвал Европу определиться с оплатой.

По контракту европейские потребители имеют отсрочку от платежа. Брали газ, а потом говорят: «Мы не будем платить» или, как сейчас предлагается, будем платить на спецсчёт, который лежит в нашем банке, но которым вы не можете воспользоваться«. Оба варианта являются воровством, — пояснил парламентарий.

По его словам, Володин, говоря о том, что Европа ворует газ у России, забирая при этом деньги из бюджета страны, назвал вещи своими именами. Он подчеркнул, что после издания указа о плате за газ рублями Европа от импорта не отказалась, но оплату рублями упрямо бойкотирует.

С 1 апреля, когда Путин издал указ об оплате за российский газ рублями, никто не отказался от газа. Все продолжают его брать, но говорят: мы не будем платить рублями. Вы определитесь, — призвал Ананских.

Володин 20 апреля обвинил Европу в воровстве газа и назвал страны континента никакими партнёрами. Он подчеркнул, что при желании России есть куда перенаправить поставки топлива. Спикер Госдумы призвал европейские страны проявить ответственность перед своими гражданами и не допустить роста цен и коллапса в сфере энергообеспечения.

Накануне аналитики агентства Bloomberg пришли к выводу, что цена одного барреля нефти может взлететь на 65%, до $185, если Евросоюз введёт эмбарго на импорт российских энергоносителей. По словам аналитика американского банка JPMorgan Chase Наташи Каневой, при таком раскладе России не хватит «ни аппетита, ни времени», чтобы перенаправить поставки в Индию и Китай.