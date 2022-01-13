Ввод войск ОДКБ в Казахстан назвали козырем России для переговоров с США

Введение войск ОДКБ в Казахстан дало России козырь для переговоров с США и НАТО, заявил политолог Станислав Белковский изданию Sobesednik.ru. Теперь Москва получила аргументы для разговора о безопасности постсоветских стран от их имени, объяснил он.

Нет, мне совершенно ясно: это заранее спланированная и тщательно, по нотам, разыгранная интрига, которую обязательно нужно было осуществить накануне начинающихся переговоров России с США и НАТО. <...> Если до событий в Казахстане 5-6 января вопрос о том, кого представляет Россия, кроме себя, и почему она считает, что может вести переговоры о безопасности постсоветских стран от их имени, висел в воздухе, то сейчас ответ очевиден, — сказал Белковский.

Он добавил, что силы ОДКБ не участвовали в подавлении протестов, а только охраняли стратегические и административные здания. По словам политолога, в военных структурах Казахстана 120 тысяч человек, на этом фоне три тысячи бойцов ОДКБ ничего не значат.

При этом он не считает ввод войск правильным решением для России.

Несмотря на то, что ввод войск ОКДБ в Казахстан — большой тактический успех Путина, стратегически это проигрыш России. В Казахстане уже выросло поколение, настроенное националистически, и которому совершенно не нравится, что страна оказалась под эгидой России. И на каком-то следующем витке это может серьезно ударить по отношениям России и Казахстана, — заявил Белковский.

Ранее главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворческих войск из Казахстана в пункты постоянной дислокации. Это произошло по итогам внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ.