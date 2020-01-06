Президент Сербии Александр Вучич направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, в которой поздравил его с Рождеством и пригласил снова приехать в Сербию.
Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова. В Сербии с радостью вспоминают ваш прошлогодний визит с надеждой, что вы и в этом году окажете нам такую же честь, — приводит текст поздравления ТАСС.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Как писал NEWS.ru, большего друга для Сербии и союзника в защите интересов Белграда, чем Россия, не существует, заявил министр по инновациям в правительстве республики Ненад Попович во время съезда входящей в правящую коалицию Сербской народной партии.
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