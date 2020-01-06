https://static.news.ru/photo/0ac211b8-3084-11ea-8b78-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Вучич Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, в которой поздравил его с Рождеством и пригласил снова приехать в Сербию.

Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова. В Сербии с радостью вспоминают ваш прошлогодний визит с надеждой, что вы и в этом году окажете нам такую же честь, — приводит текст поздравления ТАСС.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством и призвал их отказаться от комфорта и не ставить собственное благополучие на первое место.

Как писал NEWS.ru, большего друга для Сербии и союзника в защите интересов Белграда, чем Россия, не существует, заявил министр по инновациям в правительстве республики Ненад Попович во время съезда входящей в правящую коалицию Сербской народной партии.