Вучич отказался говорить об участии Олбрайт в косовском урегулировании

https://static.news.ru/photo/dc5feedc-42c3-11eb-bfce-fa163e074e61_660.jpg Мадлен Олбрайт Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич отказался говорить о возможном участии экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт в косовском урегулировании.

Комментируя заявление профессора Университета Джонса Хопкинса Дэниела Сервера о том, что Олбрайт в новой администрации Байдена будет курировать диалог Белграда и Приштины, сербский лидер отметил, что американский политик является очень важной женщиной в истеблишменте Демократической партии, поэтому ожидается её серьёзное влияние.

Не знаю, что вам дополнительно сказать, чего люди в Сербии уже бы не знали. Мы будем разговаривать, бороться за свои интересы, нам не будет легко. Если вы ожидаете от меня лексикон оскорблений, то я был бы безответственным и несерьёзным, если бы сделал это, — сказал Вучич журналистам.

По его словам, работа властей заключается в защите народа в Косово и Метохии. Однако не следует забывать о стремлении оберегать стабильность и безопасность Сербии. Президент подчеркнул, что у него нет права «играть и давать безответственные заявления», которые могли бы оскорбить одну из самых крупных мировых сил, передаёт ТАСС.

В Сербии к Мадлен Олбрайт, жившей в детстве с родителями-дипломатами в Белграде, относятся как к одной из главных виновниц агрессии НАТО 1999 года.

Ранее NEWS.ru писал, что государства, входящие в Североатлантический альянс, утвердили на 2021 год бюджет организации, который был незначительно увеличен по сравнению с текущим годом. В частности, на деятельность в Афганистане, Ираке и Косово планируется потратить €254,9 млн.