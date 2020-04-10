Второй пациент умер от коронавируса в Ставрополье

https://static.news.ru/photo/4d666e4a-7b4f-11ea-85be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пациентка с коронавирусом умерла в Ставропольском крае — это вторая смерть после появления инфекции в регионе, сообщил 10 апреля губернатор Владимир Владимиров.

Погибшей было 50 лет. Она жила в городе Георгиевске и попала в больницу с ярко выраженными симптомами COVID-19, уточнил Владимиров.

Состояние пациентки было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась, — цитирует губернатора ТАСС.

По информации издания, в Ставрополье выявили 52 заражённых коронавирусом. Первой жертвой заболевания в среду стала 53-летняя женщина, которая заразилась от приехавшего из Москвы супруга.

Как писал NEWS.ru, в России выявили почти 12 тысяч заражённых, из которых 7,8 тысячи — в Москве. К утру 10 апреля погибли 94 пациента с COVID-19.