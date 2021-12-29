«Всё время находим врагов»: политтехнолог раскритиковал путь России

Попытка включить «ближнее зарубежье» в зону своих интересов — ложная стратегия для России, заявил политтехнолог Глеб Павловский изданию Lenta.ru. Он утверждает, что сосредоточиться нужно на внутренней политике, а этого до сих пор не произошло.

Мы всё время находим врагов. А самое интересное, что находим их (и главное — принципиально ищем), этих самых врагов, среди собственных граждан. Это само по себе очень яркий признак того, что революция продолжается. И она всё время ищет врагов внутри страны. А тут мы еще и начинаем экспортировать нестабильность вовне, хорошенькое дело, — сказал Павловский.

Он добавил, что такой проект интеграции, как Союзное государство с Белоруссией, — это «союз в никуда». Павловский считает, что объединение с настолько нестабильным государством невозможно. Более того, во главе Белоруссии, по мнению, политтехнолога, абсолютно «психически нестабильный человек».

Он также напомнил, что в 1991 году Россия отказалась от среднеазиатских республик, хоть тот же Казахстан, не хотел выходить из состава страны.

Ранее Глеб Павловский высказал мнение, что в России существовала только одна империя — Российская, «империя Петра и Екатерины». Восстановить её уже не удастся, считает он.