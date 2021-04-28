«Всё разворуют»: учёный оценил идею Хуснуллина укрупнить регионы

https://static.news.ru/photo/afa834bc-a83f-11eb-909e-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина укрупнить российские субъекты путём присоединения к «богатым» регионам «бедных» не улучшит ситуацию последних. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал известный российский учёный, доктор географических наук Борис Родоман.

Не улучшится ничего, всё разворуют, — полагает исследователь.

По его мнению, предложение Марата Хуснуллина присоединить Еврейскую автономную область к Хабаровскому краю, а Курганскую — к Тюменской вряд ли было самостоятельной инициативой, поскольку никто из представителей нынешней политической элиты «не рискнёт высказывать своё мнение, не согласовав это с „высшим руководством“». При этом Борис Родоман считает возможным слияние двух дальневосточных регионов, но при определённых условиях.

Еврейскую автономную область надо фактически и очень тихо присоединить к Хабаровскому краю до такой степени, чтобы её жители не чувствовали себя ущемлёнными. Название и границы как чистую декорацию можно ещё сохранять, чтобы не дразнить гусей, — отмечает собеседник NEWS.ru.

Борис Родоман не исключает, что при отказе от ломки всего административно-территориального деления России «можно и нужно кое-где совершенствовать его детали, например сдвигать границы, чтобы не разрывать сложившиеся агломерации». Также он допускает возможность передачи некоторых городов и районов из одной области в другую, но без превращения таких действий «в бурную и повсеместную всероссийскую кампанию».

По убеждению учёного, при объединении двух политических и административных регионов возникает «пагубное соперничество между их центрами, обычно приводящее к упадку „побеждённого“ или к восстановлению прежней ситуации после ухода нынешних чиновников». В случае с предложением Марата Хуснуллина, как считает Борис Родоман, Курган будет «побеждён» Тюменью и его ждёт участь Великих Лук, которые с августа 1944-го по октябрь 1957 года были административным центром Великолукской области РСФСР. Затем этот город стал райцентром Псковской области, а в постсоветские годы численность его населения сократилась почти на четверть.

Он уверен, что «ни РСФСР, ни постсоветская Россия фактически не были федерациями», являясь унитарными государствами «со значительными автономиями, из коих одна стала почти независимым вассальным государством на Кавказе и одна в Поволжье ещё сохраняет сильные позиции, а в остальных республиках автономия более или менее номинальная».

Единицы административно-территориального деления — это, по мнению исследователя, не только «пятна и линии на карте», но и «инфраструктурные сооружения, ячейки и жилища для населения».

Ломать их почти то же, что ломать дома и перепланировать квартиры. Такая затея может понадобиться, чтобы отвлечь народ от чего-то, — не исключает Борис Родоман.

Также он считает, что проводимая с 2000-х годов политика ликвидации национальных округов путём их включения в другие субъекты ведёт к печальным последствиям для коренных народов.

Это пока не столько укрупнение, сколько ликвидация резерваций для малых коренных народов, ускоряющая их исчезновение. Настоящую резервацию можно было бы устроить вместо округов. Этнос сохраняется, пока во главе его территории стоят чиновники из того же этноса, — отметил Родоман.

Ранее NEWS.ru подробно анализировал, к чему может привести реализация предложений вице-премьера Марата Хуснуллина в свете почти 20-летнего опыта лишения некоторых национальных округов статуса субъектов Федерации. Накануне чиновник счёл неправильным действующий в РФ принцип административно-территориального деления, по его мнению, стране не нужно 85 регионов, частью которых он «не хочет заниматься». В их числе оказались Еврейская автономная и Курганская области, которые зампред правительства РФ предложил объединить, соответственно, с Хабаровским краем и Тюменской областью.