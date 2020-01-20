Последняя неделя в России благодаря президенту Владимиру Путину и его посланию Федеральному собранию выдалась богатой на политические события. В стране уже появился новый премьер-министр, скоро будет сформировано новое правительство, а затем — ни много ни мало — представят обновлённую Конституцию. Одной из главных новаций стало предложение лидера закрепить в Основном законе статус Государственного совета, первоначально созданного как совещательный орган при главе страны для «для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, Госсовет создаёт широкий коридор возможностей для Владимира Путина, однако его полномочия требуют дальнейшей детализации в федеральном законе.
Сегодня стало известно, что, по наиболее вероятному сценарию, граждане РФ проголосуют за поправки в Основной закон уже 12 апреля, в день космонавтики, либо, что менее вероятно, 26 апреля.
Напомним, Госсовет был образован президентским указом ещё в 2000 году. Его основные задачи, помимо озвученной выше: обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаимодействия федерального центра и регионов, и «важнейших вопросов государственного строительства и укрепления основ федерализма». Также в этом органе обсуждаются темы, связанные с исполнением властями различных уровней законов, указов главы государства и распоряжений правительства. Сюда же президент может обратиться за помощью при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между Москвой и регионами, а также в случае спора регионов между собой. Кроме того, в Госсовете обсуждаются проект закона о федеральном бюджете, исполнение бюджета, основные вопросы кадровой политики и другие темы, имеющие важное государственное значение.
До 2012 года в Госсовет входили только руководители субъектов и люди, «имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности», однако с начала третьего срока Путина дорогу туда открыли и премьер-министру, и спикеру Госдумы, и руководителям думских фракций, и полпредам главы государства в федеральных округах.
Согласно внесённому 20 января Владимиром Путиным законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», в будущем Госсовет будет наделён функцией «определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Состав Госсовета, согласно новой Конституции, будет формировать президент (тоже новый), а статус этого органа станет определяться федеральным законом.
По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, конституционная реформа, которая усиливает публичные институты и делает Госсовет органом, закреплённым в Основном законе, создаёт широкий коридор возможностей для Путина, чтобы когда-нибудь решить вопрос о форме его участия в руководстве страной после избрания нового лидера.
Но судя по описанию порядка формирования и иных особенностей Госсовета, место уже выбрано. Да, Госсовет формирует президент. Но он не обязан его возглавлять как Совбез. А вообще прописано всё рамочно, без детализации. Нужно дождаться федерального закона.
Пока не возникло определённости, станет ли это значимой структурой или площадкой, легитимирующей участие в политике её председателя, считает и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Пока же не ясно, будет ли, как раньше, председателем Госсовета автоматически глава государства или он сможет назначать на эту должность кого-то другого. Этот вопрос не праздный в том смысле, что именно данный орган многие видят местом работы Владимира Путина после завершения его последнего президентского срока. И в этом контексте включение в задачи Госсовета определения внутренней и внешней политики страны, в то время как раньше там обсуждали только вопросы государственного значения, говорит о том, что указанный орган станет играть куда более заметную роль в жизни России, чем раньше.
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