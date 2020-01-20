Последняя неделя в России благодаря президенту Владимиру Путину и его посланию Федеральному собранию выдалась богатой на политические события. В стране уже появился новый премьер-министр, скоро будет сформировано новое правительство, а затем — ни много ни мало — представят обновлённую Конституцию. Одной из главных новаций стало предложение лидера закрепить в Основном законе статус Государственного совета, первоначально созданного как совещательный орган при главе страны для «для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, Госсовет создаёт широкий коридор возможностей для Владимира Путина, однако его полномочия требуют дальнейшей детализации в федеральном законе.

Сегодня стало известно, что, по наиболее вероятному сценарию, граждане РФ проголосуют за поправки в Основной закон уже 12 апреля, в день космонавтики, либо, что менее вероятно, 26 апреля.

Напомним, Госсовет был образован президентским указом ещё в 2000 году. Его основные задачи, помимо озвученной выше: обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаимодействия федерального центра и регионов, и «важнейших вопросов государственного строительства и укрепления основ федерализма». Также в этом органе обсуждаются темы, связанные с исполнением властями различных уровней законов, указов главы государства и распоряжений правительства. Сюда же президент может обратиться за помощью при использовании им согласительных процедур для разрешения разногласий между Москвой и регионами, а также в случае спора регионов между собой. Кроме того, в Госсовете обсуждаются проект закона о федеральном бюджете, исполнение бюджета, основные вопросы кадровой политики и другие темы, имеющие важное государственное значение.

Сергей Булкин/NEWS.ru

До 2012 года в Госсовет входили только руководители субъектов и люди, «имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности», однако с начала третьего срока Путина дорогу туда открыли и премьер-министру, и спикеру Госдумы, и руководителям думских фракций, и полпредам главы государства в федеральных округах.

Согласно внесённому 20 января Владимиром Путиным законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», в будущем Госсовет будет наделён функцией «определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Состав Госсовета, согласно новой Конституции, будет формировать президент (тоже новый), а статус этого органа станет определяться федеральным законом.

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, конституционная реформа, которая усиливает публичные институты и делает Госсовет органом, закреплённым в Основном законе, создаёт широкий коридор возможностей для Путина, чтобы когда-нибудь решить вопрос о форме его участия в руководстве страной после избрания нового лидера.

Но судя по описанию порядка формирования и иных особенностей Госсовета, место уже выбрано. Да, Госсовет формирует президент. Но он не обязан его возглавлять как Совбез. А вообще прописано всё рамочно, без детализации. Нужно дождаться федерального закона. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Пока не возникло определённости, станет ли это значимой структурой или площадкой, легитимирующей участие в политике её председателя, считает и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Пока же не ясно, будет ли, как раньше, председателем Госсовета автоматически глава государства или он сможет назначать на эту должность кого-то другого. Этот вопрос не праздный в том смысле, что именно данный орган многие видят местом работы Владимира Путина после завершения его последнего президентского срока. И в этом контексте включение в задачи Госсовета определения внутренней и внешней политики страны, в то время как раньше там обсуждали только вопросы государственного значения, говорит о том, что указанный орган станет играть куда более заметную роль в жизни России, чем раньше.